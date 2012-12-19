Главное за день: обзор топ-новостей
Сегодняшний день не назовешь спокойным. Ночью в столичном Гостином дворе устроили погром, из Кремля долетели слухи, какой ультиматум Путин ставит Януковичу, Азаров «намылил шеи» руководителям Киевской области, за рубежом нашли мертвым сотрудника «Укрспецэкспорта», часть киевлян среди сильных морозов оставят без отопления.
Более полная картина - в нашем обзоре:
Защитников Гостиного двора избили: несколько активистов - в больнице
Неизвестные с дубинками и слезоточивым газом напали на защитников Гостиного двора. "Ворвались около 40 неизвестных в черной форме. Вытолкали часть активистов, которые находились внутри, на улицу, часть забаррикадировалась. Активистов толкали, тянули по земле", - написала в своем Facebook активистка Мария Лебедева.
СМИ: Встреча в Кремле состоится, когда Киев примет российские условия
Источник в Администрации Президента РФ рассказал, что детали встречи держались в тайне - МИД обеих стран были фактически отстранены от подготовки, весь диалог проводился на уровне администраций президентов России и Украины.
Азаров показал «желтую карточку» руководству Киевской области
Премьер-министр раскритиковал руководство Киевской области за неудовлетворительную работу во время сильных снегопадов.
Югу Украины угрожает стихия: в Черном море волны достигнут 5 метров
Если в предыдущие дни опасные стихийные явления наблюдались в основном на западе и севере страны, то сегодня активизация синоптических процессов происходит на территории Турции и Черным морем.
Украина подала кассацию на решение суда об уплате долга ЕЭСУ России
Украина подала кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд на решение Киевского апелляционного хозяйственного суда, который оставил в силе решение о выплате Кабинетом министров долгов корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Минобороны РФ.
В ЕС знают, что планировали подписать Янукович и Путин в Кремле
Европейский дипломат еще раз подчеркнул, что невозможно одновременно быть в Таможенном союзе России, Казахстана и Беларуси и иметь соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.
Во Львовской области больше 20 сел пятые сутки отрезаны от внешнего мира
Более 20 сел в Бродивском районе Львовской области пятые сутки остаются отрезанными от мира из-за снежных заносов, люди не могут получить неотложную медицинскую помощь.
267 жилых домов в Киеве на двое суток отключат от тепла
В Шевченковском районе Киева аварийные бригады начнут работы на улице Дмитриевская, 2, где обнаружен проблемный участок с утечкой теплоносителя.
В Доминиканской республике найден мертвым сотрудник «Укрспецэкспорта»
Заместитель начальника департамента компании «Укрспецэкспорт» был застрелен.