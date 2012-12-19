Главное за день: обзор топ-новостей

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Защитников Гостиного двора избили: несколько активистов - в больнице

Неизвестные с дубинками и слезоточивым газом напали на защитников Гостиного двора. "Ворвались около 40 неизвестных в черной форме. Вытолкали часть активистов, которые находились внутри, на улицу, часть забаррикадировалась. Активистов толкали, тянули по земле", - написала в своем Facebook активистка Мария Лебедева.

СМИ: Встреча в Кремле состоится, когда Киев примет российские условия

Источник в Администрации Президента РФ рассказал, что детали встречи держались в тайне - МИД обеих стран были фактически отстранены от подготовки, весь диалог проводился на уровне администраций президентов России и Украины.

Азаров показал «желтую карточку» руководству Киевской области

Премьер-министр раскритиковал руководство Киевской области за неудовлетворительную работу во время сильных снегопадов.

Югу Украины угрожает стихия: в Черном море волны достигнут 5 метров

Если в предыдущие дни опасные стихийные явления наблюдались в основном на западе и севере страны, то сегодня активизация синоптических процессов происходит на территории Турции и Черным морем.

Украина подала кассацию на решение суда об уплате долга ЕЭСУ России

Украина подала кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд на решение Киевского апелляционного хозяйственного суда, который оставил в силе решение о выплате Кабинетом министров долгов корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Минобороны РФ.

В ЕС знают, что планировали подписать Янукович и Путин в Кремле

Европейский дипломат еще раз подчеркнул, что невозможно одновременно быть в Таможенном союзе России, Казахстана и Беларуси и иметь соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Во Львовской области больше 20 сел пятые сутки отрезаны от внешнего мира

Более 20 сел в Бродивском районе Львовской области пятые сутки остаются отрезанными от мира из-за снежных заносов, люди не могут получить неотложную медицинскую помощь.

267 жилых домов в Киеве на двое суток отключат от тепла

В Шевченковском районе Киева аварийные бригады начнут работы на улице Дмитриевская, 2, где обнаружен проблемный участок с утечкой теплоносителя.

В Доминиканской республике найден мертвым сотрудник «Укрспецэкспорта»

Заместитель начальника департамента компании «Укрспецэкспорт» был застрелен.