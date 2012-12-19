В ЕС знают, что планировали подписать Янукович и Путин в Кремле

Такое мнение высказал собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе высокопоставленный европейский дипломат.

“Это будет очень большим успехом для саммита”, - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что Украина является очень важным партнером ЕС в “Восточном партнерстве”.

При этом дипломат напомнил о принятых 10 декабря Советом иностранных дел ЕС заключениях относительно Украины, которые закрепили политику последовательного сотрудничества.

“Мы очень надеемся, что к Вильнюсскому саммиту мы сможем выйти на подписание соглашения на базе действий украинской власти в трех сферах, определенных в заключениях Совета ЕС”, - отметил собеседник агентства.

Другой европейский дипломат в беседе с корреспондентом УНИАН также отметил, что ЕС принял к сведению решение о переносе запланированного на 18 декабря визита Президента Украины Виктора Януковича в Москву.

“Мы приняли к сведению решение отложить визит, в ходе которого планировалось подписать Меморандум о взаимопонимании относительно присоединения Украины к Таможенному союзу”, - сказал он.

Собеседник агентства еще раз подчеркнул, что невозможно одновременно быть в Таможенном союзе России, Казахстана и Беларуси и иметь соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

“Членство в Таможенном союзе – это еще и вопросы тарифов, вопросы стандартов, которые не всегда совпадают со стандартами ЕС”, - отметил дипломат.

Вместе с тем, отвечая на вопрос относительно того, сможет ли ЕС найти достаточно аргументов для поддержки сопротивления Украины растущему давлению со стороны Москвы относительно присоединения к Таможенному союзу, дипломат выразил сомнения.

“Наилучшим средством поддержки было бы Соглашение об ассоциации, поскольку подписание его означает, в известной мере, точку невозвращения. Вместе с тем, я не слишком оптимистичен относительно способности ЕС активно поддерживать Украину до подписания. ЕС уже неоднократно демонстрировал достаточно позорную политику относительно Украины”, - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря Совет иностранных дел ЕС принял заключения относительно ситуации в Украине, в которых заявил о готовности подписать соглашение об ассоциации с Украиной на саммите “Восточного партнерства” в ноябре 2013 года при условии осуществления Украиной реформ избирательного законодательства, продолжения судебной реформы, осуществления конституционной реформы, конкретных шагов в сфере борьбы с коррупцией, улучшения ситуации в сфере управления государственными финансами.