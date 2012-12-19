В Львовской области больше 20 сел пятые сутки отрезаны от внешнего мира

Об этом сообщила УНИАН народный депутат Украины, председатель Львовской областной организации ВО „Свобода” Ирина Сех.

По ее словам, данные о длительном отсутствии транспортного сообщения с населенными пунктами района она получила от сельских председателей Пеняковского и Голубицкого сельских советов и заместителя председателя Бродовского районного совета Руслана Шишки.

Как сообщил депутату председатель Пеняковского сельского совета Николай Гавришко, в селе Пеняки „страдает от боли онкобольная женщина, которой медики не могут привезти обезболивающее. Недоступным остается дом в селе Литовище, где в субботу ночью местная жительница дома родила ребенка. Вчера роженицу осмотрел врач из поселка Подкамень, который добрался сюда на санях, запряженных лошадью. Говорит, что с женщиной и новорожденным все нормально, но все равно нужно их осмотреть в больнице. Лишь сегодня расчистили дорогу к Литовищу, но до дома роженицы техника так и не доехала».

По словам И.Сех „в течение пяти суток люди в селах, расположенных вблизи трассы „Киев-Чоп”, помогали вытаскивать из заносов машины, носили чай и еду людям, которые застряли в пробке, брали домой их греться, а теперь самих крестьян оставили на произвол судьбы”.

И.Сех обратилась к председателю Львовской облгосадминистрации Михаилу Костюку, который возглавил оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, с просьбой срочно направить снегоочистительную технику на ликвидацию заносов в селах Бродовского района „поскольку промедление может привести к трагическим следствиям”.

Как сообщал УНИАН, в Львовской области по состоянию на 18 декабря из-за сложных погодных условий, снежных заносов и гололеда без транспортного сообщения осталось 58 населенных пунктов, доезд еще к 23 населенным пунктам области затруднен. Такие данные были обнародованы во время селекторного совещания председателя Львовской областной государственной администрации Михаила Костюка с руководителями всех райгосадминистраций Львовской области. Как доложили председатели РГА, отсутствует доезд к 26 населенным пунктам в Бродовском районе, 14 – в Буском районе, 14 – в Золочевском районе, 4 – в Перемышлянском районе и 1 – в Сокальском районе. Затруднен доезд еще к 23 населенным пунктам (2 – в Бродовском районе, 18 – в Золочевском районе, и 3 – в Сокальском районе) Львовской области.