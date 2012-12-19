267 жилых домов в Киеве на двое суток отключат от тепла

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, во время ликвидации временно будет отключено от отопления 483 потребителя, 267 из них – жилые дома.

Возобновить подачу теплоносителя предусматривается к 8.00 субботы, 22 декабря.

Аварийная ситуация на теплотрассе была выявлена во время мониторинга состояния тепловых сетей, проводимого в канун ожидаемого резкого похолодания воздуха и в связи с необходимостью поднять температуру теплоносителя.

«С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций решено провести соответствующие работы по выявлению возможных повреждений тепловых сетей. В настоящее время создан специальный штаб, который будет организовывать взаимодействие всех потребителей теплоснабжения и «Киевэнерго» в период проведения ремонтных работ», – объяснил заместитель директора департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Владимир Баженов.