Защитников Гостиного двора избили: несколько активистов - в больнице

Ночью в Киеве на территории Гостиного двора вспыхнула потасовка между защитниками памятника и неизвестными в форменной одежде.

Об этом ТСН сообщили в Коалиции участников помаранчевой революции (КУПР). Как заявляет пресс-служба Коалиции, все началось примерно в 04.50. Группа неизвестных в шлемах и с резиновыми дубинками напала на активистов, которые мирно протестовали против уничтожения Гостиного двора.

В КУПР отмечают, что позже рейдеры подвезли к объекту грузовую технику и кран, повредив автомобили активистов.

"При этом нападавшие применяли слезоточивый газ и спецсредства, которые разрешены для использования (в исключительных случаях) только сотрудникам правоохранительных органов", - отмечают активисты.

Несколько активистов госпитализированы. "Милиция делает вид, что якобы пытается выяснить подробности инцидента и принципиально игнорирует нарушения закона со стороны рейдеров, которые называют себя уполномоченными представителями собственника сооружения (Гостиного двора)", - сообщает КУПР.

"Ворвались около 40 неизвестных в черной форме. Вытолкали часть активистов, которые находились внутри, на улицу, часть забаррикадировалась. Активистов толкали, тянули по земле", - написала в своем Facebook активистка Мария Лебедева.

"Милиция была на месте, но никаких действий не предпринимала по отношению к нападающим", - добавила она. Активист Игорь Луценко в своем блоге на Украинской правде рассказал, что после этого через два часа нападавшие пытались завезти внутрь технику.

"Через 2 часа начали завозить технику. Я подъехал и заблокировал въезд машиной. Они, расшатывая, сдвинули ее по льду. Я сидел в машине, закрылся, думал - перевернут. Видел, как наши бросаются под колеса КамАЗов", - рассказал он.

По словам Луценко двух активистов - Андрея Пастушенко и Вадима Торопова сильно избили. Андрея забрала скорая. Лебедева также написала, что "захвачено помещение научного института реставрации и библиотеки, которое находится в Гостином дворе". "Вахтера, находившегося внутри, выбросили на улицу. Противостояние продолжается", - добавила она.. "Андрей Пастушенко и Вадим Торопов - герои. Все остальные - тоже, к счастью, получили только газом в лицо. Нам нужна будет помощь", - написал Луценко.