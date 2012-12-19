Азаров показал «желтую карточку» руководству Киевской области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров.

"Нужно отметить, что не во всех регионах робота поставлена настолько ответственно и четко, как того требует состояние дел. Хуже всего дела - в Киевской области. Все время снегопадов область была «лидером» по количеству населенных пунктов, отрезанных от энергоснабжения. И сейчас остается «лидером» по количеству сел, где электроснабжение не возобновлено", - сказал Н.Азаров.

По его мнению, это свидетельствует, что ответственные руководители «частной компании «Киевоблэнерго» и местная власть своевременно не позаботились о вырубке деревьев вокруг линий электропередач, о ремонте электросетей и повышении их надежности. Также это свидетельствует о том, что слабо организована координация работ и оперативность действий ремонтных бригад».

«Поэтому мне пришлось поручить Министерству энергетики привлечь к работе в Киевской области ремонтные бригады из других регионов. В первую очередь, это серьезная претензия к руководству области. Если хотите, «желтая карточка». Но это говорит и о том, что частная компания «Киевоблэнерго» оказалась не готова к ожидаемым и, собственно, никоим образом не катастрофическим природным явлениям. «Киевоблэнерго» проявило нерасторопность и недопустимое безразличие к людям. Отрезать провода за долги и требовать от клиентов соблюдения придуманных компанией условий они умеют очень хорошо, а все сделать, чтобы быстро возобновить электроснабжение – нет. Это абсолютно неприемлемое отношение к гражданам», - подчеркнул Н.Азаров.

По его словам, это вообще ставит вопрос о возможности этой компании эксплуатировать электрические сети в Киевской области.

«Мириться с этим мы не будем. Я официально предупреждаю владельцев «Киевоблэнерго» о том, что подобной, с позволения сказать, «работы» правительство не потерпит. Если нужно, мы задействуем все правовые механизмы влияния. Хочу напомнить элементарную истину: собственность – это в первую очередь ответственность. Безответственному владельцу на украинском рынке места нет. И власть, начиная с местного уровня, должна это контролировать и напоминать», - заявил глава правительства.