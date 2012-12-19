Югу Украины угрожает стихия: в Черном море волны достигнут 5 метров

По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра МЧС, в ближайшее время погодные условия осложнятся на юге страны. Об этом сообщил директор Гидрометцентра Николай Кульбида во время селекторного совещания с руководителями территориальных подразделений МЧС относительно ликвидации последствий ненастья в регионах вечером 18 декабря, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

«Если в предыдущие дни опасные стихийные явления наблюдались в основном на западе и севере страны, то сегодня активизация синоптических процессов происходит над территорией Турции и Черным морем. Это, конечно, в первую очередь повлияет на южные регионы Украины. Так, 19-20 декабря на юге следует ожидать усиления ветра до 15-22 м/с, а временами и до 25-30 м/с. В первую очередь, это касается побережья Черного и Азовского морей, Херсонской области, Крыма. Кроме того, ожидаем выпадения снега и мокрого снега, в Крыму – с дождем. По состоянию на сегодняшний день нет совсем снежного покрова на территории Крыма, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Но на днях он появится. Это может привести к нарушению движения транспортных средств», - сообщил Н.Кульбида.

По его словам, в эти дни будет наблюдаться явление обледенения судов. В Днепровско-Бугском лимане и на Азовском море возможно образование льда. Также ожидается усиление волнения на морях: в Азовском море волны будут достигать 1,5-2 м, в Черном – 3-5 м.

В Луганской, Харьковской и Днепропетровской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, а также небольшие и умеренные осадки в виде снега. Незначительные осадки и усиление ветра возможны в Винницкой, Черкасской. Кировоградской и Полтавской областях. На западе и севере погода нормализуется.

На западе страны до сих пор наблюдались достаточно высокие температурные показатели. В ближайшие дни сюда также придет похолодание – температура воздуха снизится на 8-13 градусов и составит ночью 20-15°С мороза, а днем 12-6°С. К этим же значениям приблизится температура воздуха в Житомирской, Киевской и Черниговской областях. До сих пор такие низкие показатели наблюдались лишь в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Такой характер погоды продержится 19-23 декабря. Ожидается, что ситуация на юге улучшится с 21 декабря, когда там стихнет ветер и прекратятся осадки.