В Доминиканской республике застрелен сотрудник «Укрспецэкспорта»

Чиновник, курировавший контракт «Укрспецэкспорта» по разработке и серийному производству двигателей для бронетехники, был найден мертвым в Доминиканской республике. Об этом ZN.UA сообщил информированный источник в компании.

Местные правоохранители рассматривают версию убийства с целью ограбления.

В данный момент решается вопрос о транспортировке тела на родину. Переговоры относительно выдачи тела погибшего украинской стороне осложняются тем, что в Доминиканской Республике нет украинского посольства и консульства.

В компании «Укрспецэкспорт» изданию не стали комментировать случившееся, ссылаясь на то, что не уполномочены это делать.