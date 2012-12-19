В Доминиканской республике застрелен сотрудник «Укрспецэкспорта»
17:08, 19 декабря 2012Общество
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Заместитель начальника департамента компании «Укрспецэкспорт» был застрелен в начале прошлой недели.
Чиновник, курировавший контракт «Укрспецэкспорта» по разработке и серийному производству двигателей для бронетехники, был найден мертвым в Доминиканской республике. Об этом ZN.UA сообщил информированный источник в компании.
Местные правоохранители рассматривают версию убийства с целью ограбления.
В данный момент решается вопрос о транспортировке тела на родину. Переговоры относительно выдачи тела погибшего украинской стороне осложняются тем, что в Доминиканской Республике нет украинского посольства и консульства.
В компании «Укрспецэкспорт» изданию не стали комментировать случившееся, ссылаясь на то, что не уполномочены это делать.
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