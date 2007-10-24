Ющенко написал Януковичу о схемах уклонения от налогов на нефтяном рынке

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен ситуацией, которая сложилась с уплатой в госбюджет налогов и сборов отдельными предприятиями с иностранными инвестициями и их дочерними компаниями. Речь идет об обязательных платежах, которые осуществляются, в частности, во время ввоза на таможенную территорию нашего государства сырой нефти, сообщает пресс-служба главы государства.

В своем письме к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ Президент Украины отмечает: государственный бюджет Украины теряет из-за того, что отмеченные дочерние предприятия предоставляют таможенникам налоговые векселя на сумму налогового обязательства со сроком погашения на тридцатый календарный день, а по окончании этого срока предъявляют налоговикам решения судов об освобождении от уплаты обязательных платежей, в том числе НДС.

На основании судебных решений отмеченные фирмы также не платят налоги и сборы по операциям по продаже товаров на таможенной территории Украины, однако выдают налоговые накладные с НДС – что дает возможность их контрагентам уменьшать налоговые обязательства на суммы НДС, которые в бюджет не поступают, отмечает Президент. «Это, в свою очередь, предопределяет нарушение конкурентных условий во время осуществления субъектами ведения хозяйства предпринимательской деятельности, в том числе на рынке нефти и нефтепродуктов», – констатирует глава государства.

Президент считает, что для урегулирования ситуации следует проработать вопрос относительно нераспространения норм Закона «О налоге на добавленную стоимость» (относительно предоставления налоговых векселей на сумму налогового обязательства по уплате НДС) на операции по ввозу на таможенную территорию Украины сырой нефти.

Глава государства предлагает руководителю правительства «обеспечить осуществление соответствующими центральными органами исполнительной власти анализа решений судов», на основании которых упомянутые предприятия освобождены от уплаты в госбюджет обязательных платежей, и по результатам этого анализа «принять меры относительно обжалования соответствующих решений в порядке, установленном законом».

Письмо относительно отмеченной ситуации Президент направил также генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО. Генпрокуратура должна обеспечить анализ соответствующих судебных решений и по его результатам «принять, в соответствии с законодательством, исчерпывающие меры для защиты интересов государства».

Информацию о проведенной работе Президент ожидает до 20 ноября текущего года.