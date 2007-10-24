ООН советует Украине отменить мораторий на продажу земли

Глава представительства ООН в Украине Френсис О`ДОННЕЛЛ считает целесообразным снять мораторий на продажу земли в Украине.

Об этом он сообщил в интервью газете «24».

По его словам, для этого нужно очень быстро провести институциональные изменения, реформировать материальное право в сфере собственности на землю. “Но в первую очередь необходимо завести интегрированную систему земельного кадастра и регистрации прав собственности, которая будет базироваться на современных технологиях и доступе общественности к этой информации. Она ликвидирует условия для коррупции, гарантирует безопасность, открытость", - сказал Ф.О’ДОННЕЛЛ.

Он отметил, что украинская экономика развивается быстро, однако при этом растет разрыв между селом и городом. Город при этом, по его словам, получает больше выгод от инвестиций, чем аграрные регионы, где ситуация ухудшается из-за отсутствия рынка земли.

Как известно, Верховная Рада продлила мораторий на покупку-продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2008 года. При этом, в соответствии с решением ВР, мораторий может быть отменен только при условии принятия законов о государственном земельном кадастре и о рынке земли.