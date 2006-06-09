В Луганской области контрабандисты засыпали пограничный ров

Сотрудники Управления СБУ в Луганской области рядом с одним из пограничных населенных пунктов Антрацитовского района задержали два грузовика, на которых местные жители пытались контрабандой вывезти из Украины в Россию крупную партию импортной обуви и полиэтиленовых пакетов отечественного производства.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, стоимость изъятого груза – свыше 300 тыс. грн. Как выяснили оперативники, злоумышленники планировали реализовать товар на рынках Ростовской области в России. Задержанным правонарушителям придется отвечать перед законом по статье 201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда).

Нелегальных перевозчиков сотрудники УСБУ задержали неподалеку от заградительного рва, что его незадолго до этого вырыли пограничники вдоль линии госграницы. Причем ров был аккуратно засыпан землей как раз на ширину машины. Правоохранители отмечают, что подобные “земляные работы” граждане, которые промышляют контрабандой, успели провести уже на целом ряду участков пограничного рва.