АГУ: Азаров пытается спихнуть вину за невыплаченные зарплаты на мэров

Как говорится в заявлении пресс-службы АГУ, текст которого имеется в распоряжении УНИАН, завтра на заседании Кабинета министров готовится показательное наказание городских председателей за то, что на местах не выплачивается зарплата бюджетникам – учителям, врачам, работникам культуры, спорта, сферы социальной защиты.

В то же время в АГУ отмечают, что еще в сентябре 2011 года предупреждали правительство (во время консультаций относительно проекта госбюджета-2012) о том, что на 2012 год запланировано на 20% меньше средств на выплату зарплаты бюджетникам и в октябре 2012 года в местных бюджетах уже не будет средств на это.

Кроме того, ассоциация на протяжении года неоднократно обращала внимание правительства, что этой проблемы не избежать.

«В соответствии с Конституцией Украины государство должно в полном объеме финансировать выполнение делегированных им полномочий – в образовании, здравоохранении и т.д. Однако правительственные чиновники не прислушались… А теперь в Украине назревает социальный взрыв из-за невыплаты заработных плат, которые тянутся с октября, и о чем сообщали практически все СМИ. Председатель Кабмина, «забыв» о Конституции (ст. 143), пытается переложить ответственность за непрофессиональное распределение государственных ресурсов на руководителей органов местного самоуправления и угрожает «кадровыми решениями» в отношении городских председателей», - говорится в заявлении АГУ.

В ассоциации предполагают, что таким образом власть будет пытаться избавиться от «неугодных» мэров.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря и.о. премьер-министра Николай Азаров поручил Министерству финансов, Государственному казначейству, председателям облгосадминистраций под личную ответственность на протяжении двух дней обеспечить погашение задолженности и ритмичную выплату зарплат в бюджетных учреждениях.

Н.Азаров отметил, что средства на ликвидацию задолженности есть, и необходимо оперативно и ответственно их использовать.

На места, где вопросы погашения задолженности по зарплате бюджетникам до сих пор не решены, направлены правительственные комиссии, которые должны предметно изучить каждый случай.

Отчет по результатам работы комиссий и кадровые решения будут рассмотрены на ближайшем заседании правительства.

Задолженность по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 ноября сократилась по сравнению с 1 октября на 3% или 30 млн грн и составила 896,906 млн грн.

Кабинет министров предложил Верховной Раде осуществить перераспределение бюджетных средств и увеличить объем дотаций местным бюджетам на 1 370,0 млн грн для выплаты зарплат работникам бюджетных учреждений и проведения расчетов за потребленные энергоносители и коммунальные услуги.

4 декабря Верховная Рада приняла в целом Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», которым предусмотрено осуществить перераспределение расходов государственного бюджета, в частности, увеличить ассигнования Министерству финансов (общегосударственные расходы) для реализации бюджетной программы «Дополнительные дотации из государственного бюджета местным бюджетам» на 1 млрд 370 млн грн за счет общего уменьшения на эту же сумму бюджетных назначений.

Президент Украины подписал Закон 6 декабря.