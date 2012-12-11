Киевлян пугают падением деревьев, нарушением связи и энергообеспечения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании в Киевской городской государственной администрации сообщил директор Укргидрометцентра МЧС Украины Николай Кульбида.

Он напомнил, что за период 10-11 декабря в Киеве выпало 43 мм осадков. Также наблюдается чрезвычайное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, что грозит массовым падением деревьев.

Н.Кульбида добавил, что в целом с начала декабря в Киеве выпали 2 месячных нормы осадков.

Укргидрометцентр прогнозирует, что до конца сегодняшнего дня и в первой половине 12 декабря осадки постепенно уменьшатся, и будет лишь небольшой снег (1-2 мм). Однако, заметил Н.Кульбида, уже во второй половине дня 12 декабря опять будет наблюдаться усиление снега, которое составит от 10 до 15 миллиметров. При этом также прогнозируется усиление ветра, скорость которого будет достигать 7-15 м/с. Температура воздуха будет оставаться днем около 0, а ночью будет опускаться до 2° мороза.

Вместе с тем, уже 13 декабря синоптики прогнозируют ослабление осадков на фоне снижения температуры воздуха. 14 декабря Укргидрометцентр прогнозирует ночью до 9-11° мороза, а днем 6° мороза.

По словам Н.Кульбиды, снижение температуры воздуха повлечет замерзание талой воды, также это станет дополнительной нагрузкой на ветви деревьев и провода. Н.Кульбида предупреждает, что такие явления могут привести к увеличению случаев падения деревьев, обрыва проводов. По словам директора Укргидрометценра, вследствие этого не исключено нарушение связи и энергообеспечения.

Н.Кульбида добавил, что также прогнозируется образование сосулек, которые несут серьезную угрозу для здоровья людей.