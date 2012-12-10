НБУ: Стабильность банковской системы Украины не вызывает сомнений

Об этом «Фактам» заявила департамента нормативно-методологического обеспечения банковского регулирования и надзора Национального банка Украины Наталья Иваненко.

По данным НБУ, банковская система страны в этом году впервые за несколько последних лет вышла в прибыль. Причем рекордную сумму — более миллиарда гривен — банки заработали в октябре.

«Банковская система увеличивает свои активные и пассивные операции, — отметила Иваненко. — Пусть темпы кредитования недостаточно высоки, но абсолютный прирост кредитов за год — 25 миллиардов — это все-таки цифра хорошая. Банковский сектор демонстрирует и увеличение доверия со стороны населения. С начала года объем депозитов физических лиц увеличился на 45 миллиардов гривен».

В Нацбанке также сообщили, что проблемные кредиты украинских банков в этом году уменьшились на 12 миллиардов гривен. У большинства отечественных банков финансовые показатели уровня стабильности даже выше, чем у многих европейских и американских банков.

«Стабильность отечественной банковской системы не вызывает у нас сомнений, — заявила Иваненко. — В общем и целом состояние нормальное».