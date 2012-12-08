Работники Харьковского СИЗО перехватили «наколотые» мандаринки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области, 7 декабря при осмотре продуктовой передачи сотрудники отдела режима и охраны СИЗО выявили и изъяли медицинский шприц объемом 2 мл, который был спрятан в буханке хлеба, и 7 мандаринов с характерным запахом лекарственных препаратов.

Работники СИЗО по этому факту составили соответствующие материалы и занесли их в книгу учета информации о событиях, а также сообщили о находке в Жовтневый райотдел милиции.

Изъятые доказательства переданы на экспертизу.