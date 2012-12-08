Работники Харьковского СИЗО перехватили «наколотые» мандаринки
15:51, 08 декабря 2012Общество
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Работники Харьковского следственного изолятора выявили в переданной заключенному передаче «наколотые» мандарины и шприц.
Харьковское СИЗО передало мандарины на экспертизу
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области, 7 декабря при осмотре продуктовой передачи сотрудники отдела режима и охраны СИЗО выявили и изъяли медицинский шприц объемом 2 мл, который был спрятан в буханке хлеба, и 7 мандаринов с характерным запахом лекарственных препаратов.
Работники СИЗО по этому факту составили соответствующие материалы и занесли их в книгу учета информации о событиях, а также сообщили о находке в Жовтневый райотдел милиции.
Изъятые доказательства переданы на экспертизу.
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