Овчаренко: Укртатнафту три года методично вели к банкротству

Восстановленный по решению суда в должности председателя правления ЗАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) Павел ОВЧАРЕНКО заявляет, что предприятие в течение трех лет методично велось к банкротству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.ОВЧАРЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Я был крайне удивлен финансовым состоянием компании… За три года компания методично велась к банкротству", - сказал он.

По его словам, согласно выводам экономистов предприятия, впервые за шесть лет компания получила по итогам работы за девять месяцев 2007 года убытки в размере 127 млн. грн., а по итогам года убытки могут составить 400 млн. грн.

Основными причинами убыточной работы предприятия, по словам П.ОВЧАРЕНКО, являются: закупка нефти на завод по завышенной цене примерно на 20 долл. на тонне, реализация готовых нефтепродуктов по заниженным ценам - примерно на 150 грн. за тонну.

Кроме того, как отметил П.ОВЧАРЕНКО, за три года кредиторская задолженность предприятия выросла в 4 раза - до 3,7 млрд. грн., причем темп роста кредиторской задолженности превышал темп роста выручки.

Также П.ОВЧАРЕНКО отметил, что три года назад собственные оборотные средства компании составляли 100 млн. грн., а на сегодняшний день дефицит оборотных средств составляет 300 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Сумской апелляционный суд 29 августа своим определением восстановил П.ОВЧАРЕНКО в должности председателя правления ЗАО «Укртатнафта». 19 октября П.ОВЧАРЕНКО приступил к работе.

П.ОВЧАРЕНКО был уволен с должности председателя правления "Укртатнафты" в сентябре 2004 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» на уровне акционерного капитала возобновила государственный контроль над ЗАО «Укртатнафта». На сегодняшний день на балансе компании находится 61,346% акций «Укртатнафты».

Украинская сторона в течение нескольких лет оспаривала правомерность передачи компаниям SeaGroup International (США) и Amruz Trading (Швейцария) 18,3% акций "Укртатнафты".

ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций «Укртатнафты» принадлежит государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».