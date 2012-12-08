Суд передал на поруки гендиректора, который довел предприятие до банкротства

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь прокурора Сумской области Алексей Деревянко, «учитывая, что С.Колесников обвинялся у совершении преступления средней тяжести по ч.2 ст 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), и он искренне раскаялся, суд применил к нему требования ст. 47 Уголовного кодекса Украины и освободил его от уголовной ответственности с передачей на поруки коллективу».

По его словам, прокуратура сейчас проверяет законность этого решения суда.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2010 года было возбуждено уголовное дело в отношении служебных лиц ОАО «Сумской хлебокомбинат» по факту доведения предприятия до банкротства и злоупотребления служебным положением. В октябре 2008 года служебные лица ОАО составили фиктивный протокол собрания акционеров, в который внесли неправдивые сведения. На основании этого протокола была составлена новая редакция устава общества. Далее, служебные лица заключили заведомо невыгодные для предприятия соглашения, создав долг перед кредиторами в размере 24,4 млн грн, а затем сами же обратились в Хозяйственный суд Днепропетровской области о начале процедуры банкротства. Решением Хозсуда Днепропетровской области процедура банкротства предприятия была приостановлена, поскольку в суд были поданы неправдивые данные.

Уголовное дело было возбуждено против генерального директора компании «Сумской хлебокомбинат» Сергея Колесникова и двоих его соучастников, в том числе, сына С.Колесникова. В отношении двух соучастников дело было прекращено.

Справка УНИАН. «Сумской хлебокомбинат» основан в 1970 году и является ведущим предприятием в Сумской области по производству хлебобулочных и кондитерских изделий.