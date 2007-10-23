В Украине будет от 0° до +22°

Завтра в южной части Украины, в западных, Винницкой, Житомирской областях облачно с прояснениями, временами дождь, в Карпатах местами сильный дождь с мокрым снегом, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории переменная облачность, без существенных осадков, только днем в Черкасской и Кировоградской областях кое-где небольшой дождь. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, на юге и востоке порывы 15-20 м/с. Температура в южной части ночью 8-13°, на побережье морей до 16°, днем 15-20°, в Крыму до 22°; на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 9-14°; в Карпатах на протяжении суток 0-5° тепла.

25-26 октября - облачно с прояснениями. В южной части временами дожди. Температура ночью 7-12°, днем 12-17°. На остальной территории небольшие дожди (в Карпатах ночью с мокрым снегом); ночью 25 октября в восточных, днем 26 октября в западных и северных областях без существенных осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14°; в Карпатах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 1-6° тепла. Ветер в Украине юго-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с.

27-28 октября - без осадков, только в Закарпатье, Прикарпатье, юге Левобережья и в Крыму 27 октября местами небольшой дождь. Температура существенно не изменится.

В Киеве и области в среду ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 11-13°.

25-26 октября - облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь (ночью 25 октября и днем 26 октября без существенных осадков). Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14°.

27-28 октября - без осадков. Температура существенно не изменится.