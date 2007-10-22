Кабмин утвердил Стратегию модернизации...

Кабинет Министров Украины своим постановлением (№888-р от 17 октября т.г.) утвердил Стратегию модернизации системы управления государственными финансами.

В тексте Стратегии модернизации системы управления государственными финансами указывается, что ее целью является определение стратегических принципов и направлений развития системы управления государственными финансами и повышения эффективности ее функционирования путем усовершенствования нормативно-правового обеспечения и создания интегрированной информационно-аналитической системы управления государственными финансами.

Также отмечается, что существующая в Украине система управления финансами сформировалась под воздействием структурных изменений, которые произошли во всех сферах общественной жизни, и характеризуется недостаточным уровнем «институционной возможности» и интеграции ее участников.

Основными принципами модернизации системы управления финансами, в соответствии с рекомендациями Комиссии Европейских содружеств, являются: системность и последовательность политики и действий в сфере государственных финансов; эффективность управленческих решений (в том числе относительно использования бюджетных средств); открытость и прозрачность, которая предусматривает доступность для общества и средств массовой информации процедур рассмотрения и принятия решений относительно использования государственных финансов.

Модернизация системы управления финансами будет проводиться путем создания интегрированной информационно-аналитической системы, которая предусматривает рационализацию и оптимизацию выполнения функциональных процессов и технологических процедур, налаживания взаимодействия информационных систем субъектов сектора государственного управления, проведения методологических и других работ, направленных на эффективное использование информационных ресурсов; усовершенствование системы обучения, повышения профессионального и квалификационного уровня специалистов в сфере государственных финансов и информационных технологий; повышение уровня нормативно-правового и методологического обеспечения процессов, связанных с изменениями в системе управления финансами.

В результате реализации Стратегии планируется обеспечить упорядочение межведомственной координации управления государственными финансами; сформировать технологическую поддержку управления государственными финансами на основе использования интегрированной информационно-аналитической системы; обеспечить усовершенствование процесса управления государственными финансами в части составления и выполнения бюджетов всех уровней; обеспечить повышение эффективности использования финансовых и материальных ресурсов государства; создать условия для гармонизации системы управления финансами по международным стандартам.