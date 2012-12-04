Нацбанк не планирует выводить из-под гарантии валютные вклады физлиц

16:10, 04 декабря 2012
Общество
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Национальный банк заявил, что не планирует выводить вклады граждан в валюте из-под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Гарантии по вкладам сохранятся

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НБУ.

"4 декабря в средствах массовой информации была распространена информация о возможном выводе вкладов физических лиц в иностранной валюте из-под гарантий Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Национальный банк Украины сообщает, что указанная информация не соответствует действительности и данный вопрос не рассматривается, поскольку отсутствуют какие-либо объективные экономические предпосылки для указанных действий ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что НБУ может временно ввести на валютные депозиты нулевые гарантии государства.

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