Нацбанк не планирует выводить из-под гарантии валютные вклады физлиц

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НБУ.

"4 декабря в средствах массовой информации была распространена информация о возможном выводе вкладов физических лиц в иностранной валюте из-под гарантий Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Национальный банк Украины сообщает, что указанная информация не соответствует действительности и данный вопрос не рассматривается, поскольку отсутствуют какие-либо объективные экономические предпосылки для указанных действий ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что НБУ может временно ввести на валютные депозиты нулевые гарантии государства.