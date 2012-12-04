СМИ: НБУ может отменить гарантии по валютным вкладам

14:15, 04 декабря 2012
Общество
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Ситуация на валютном рынке продолжает обостряться. В январе-октябре 2012 г. дефицит платежного баланса уже достиг почти $3 млрд. 

Гарантии по вкладам могут отменить

Попытка Нацбанка стимулировать граждан менять ранее купленные доллары обратно на гривну под угрозой введения сбора в Пенсионный фонд на валютные операции пока не увенчалась успехом, сообщает Forbes.ua. Поэтому на Институтской, 9, решили использовать еще более изощренный способ отбить у населения желание покупать доллары и евро. Там рассматривают возможность выведения валютных вкладов физлиц из-под государственных гарантий. Чиновники считают, что это приведет к росту доли гривневых депозитов и уменьшению валютных.

«Обсуждаются разные варианты. Один из них – повысить размер гарантий по гривневым депозитам до 250 000 грн. и одновременно понизить компенсации по долларовым вкладам», – утверждает источник Forbes.ua в Нацбанке. По его словам, не исключено, что на валютные депозиты временно будут введены нулевые гарантии государства. «Я слышал об этой инициативе, но я ее не поддерживаю», – отметил член наблюдательного совета Украинского кредитно-банковского союза Ярослав Колесник.

В самом Фонде не подтверждают, что существует план отменить гарантии для валютных вкладов. «Я не слышал о такой идее», – заявил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик. По его мнению, подобные новации могут быть приняты только посредством внесения изменений в закон «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Однако по словам источника в НБУ, регулятор может провести новацию решением административного совета ФГВФЛ, который, согласно закону, имеет право самостоятельно устанавливать размер госгарантий по вкладам. Возглавляет этот совет заместитель председателя НБУ Игорь Соркин.

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