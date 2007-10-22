Председатель правления “Укртатнефти” Овчаренко даст пресс-конференцию в УНИАН
12:56, 22 октября 2007Общество
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23 октября в 11.30 в УНИАН состоится пресс-конференция “Финансовое состояние ЗАО “Укртатнефть”: тяжелое наследство предыдущего руководства”.
Участники: председатель правления ЗАО “Укртатнефть” Павел Овчаренко, адвокат компании Юрий Почепцов (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.
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