Председатель правления “Укртатнефти” Овчаренко даст пресс-конференцию в УНИАН

12:56, 22 октября 2007
Общество
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23 октября в 11.30  в УНИАН состоится пресс-конференция “Финансовое состояние ЗАО “Укртатнефть”: тяжелое наследство предыдущего руководства”. 

Участники: председатель правления ЗАО “Укртатнефть” Павел Овчаренко, адвокат компании Юрий Почепцов (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

 

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