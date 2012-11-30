1 декабря в ВМС объявлен Днем траура

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования ВМС ВС Украины.

Завтра в 11.00 на кораблях, в береговых воинских частях и учреждениях ВМС будут приспущены флаги.

В это время в городе Одесса в гарнизонном Доме офицеров начнется траурная церемония прощания с погибшими командиром Западной военно-морской базы капитаном 1 ранга Кареном Хачатуровым, заместителем командира части по воспитательной работе капитаном 2 ранга Александром Дерещуком, офицером штаба воинской части младшим лейтенантом Владимиром Лысым и старшиной 2 статьи службы по контракту Виталием Моросюком.

В траурных мероприятиях в Одессе примут участие командующий ВМС Ю.Ильин, заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Григорий Саковский, представители местных органов власти.

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Как сообщалось, в ночь с 28 на 29 ноября на 67-м километре автодороги Одесса - Мелитополь - Новоазовск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли трое пассажиров и водитель автомобиля "ВАЗ-2107", которые возвращались в пункт постоянной дислокации после участия в военном совете Военно-морских сил ВСУ в Севастополе.

Расследование обстоятельств ДТП проводят представители Николаевского зонального отдела Южного территориального управления Военной службы правопорядка ВСУ, представители других правоохранительных органов.