На Луганщине всю ночь тушили пожар в жилом доме

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, пожар в одноэтажном (12 квартир) жилом доме (деревянное здание размером 24х40х3,5 м) возник сегодня, 30 ноября, в 02.11.

В 03.55 пожар локализован на площади 850 м2. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - нарушение правил эксплуатации печи.

По состоянию на 7-й час 30 ноября тушение пожара продолжалось. На месте пожара работает восемь отделений пожарно-спасательных подразделений.

Городской комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС решается вопрос о расселении жителей дома.