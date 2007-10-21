Министерство обороны Украины увеличит военный персонал в Афганистане в 3 раза

В ближайшее время Министерство обороны Украины планирует увеличить военный персонал в Афганистане до 3 военнослужащих. Об этом сегодня журналистам сообщил министр Анатолий ГРИЦЕНКО по итогам встречи с министром обороны США Робертом ГЕЙТСОМ, передает корреспондент УНИАН.

«У нас до этого в Афганистане был один военный медик, а теперь мы направляем еще одного военного медика и одного офицера штаба», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

«Речь не идет о направлении в Афганистан боевых подразделений. Американская сторона таким образом вопрос не ставит», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 26 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ “О направлении миротворческого персонала Украины для участия в операции международных сил содействию безопасности в Исламской республике Афганистан”.

Согласно с указом, в Афганистан направляется миротворческий персонал из числа военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины общей численностью до 10 человек.