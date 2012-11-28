Милиция отрицает, что уцелевший охранник «Каравана» не опознал Мазурка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Фарынник заявил в комментарии журналистам.

«Труп Мазурка ему (охраннику) не предъявлялся на опознание, поскольку это не предусмотрено процессуально. Труп предъявлялся на опознавание только родственникам», - сказал В.Фарынник, добавив на уточняющий вопрос, что по фотографии охранник узнал «караванского стрелка».

Как сообщал УНИАН со ссылкой на ТСН, что в программе «Украинские сенсации» главный свидетель по делу о стрельбе в "Караване" Павел Феденков заявил стражам порядка, что погибший Ярослав Мазурок не стрелял в них.

Отмечалось, что П.Феденкова вызывали на опознание, однако труп Я.Мазурка ему не показали, показали только фото трупа из морга. И на этих фото П.Феденков стрелка не узнал.

Сам П.Феденков общаться с журналистами отказался.

В то же время, жена Я.Мазурка Людмила полностью уверена, что похоронила своего мужа, но также она уверена, что к стрельбе в "Караване" он не причастен.

Справка УНИАН. 26 сентября 2012 года в ТРЦ «Караван» в Киеве неизвестный расстрелял трех частных охранников и еще одного тяжело ранил.

Милиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство).

5 октября министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что личность преступника установлена, и принимаются меры по его задержанию. По его словам, убийцей охранников является уроженец Львовской области, 1974 года рождения, Я.Мазурок.

7 ноября в Киеве был найден мертвым мужчина, похожий на Я.Мазурка. Согласно предварительным данным милиции, человек покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в висок из пистолета. В МВД уточнили, что в одежде самоубийцы был найден паспорт на имя Я.Мазурка.

8 ноября Управление связей с общественностью МВД Украины сообщило, что отпечатки пальцев рук погибшего идентичны следам пальцев рук, «изъятым при осмотре места убийства трех охранников ТРЦ «Караван».