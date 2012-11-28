СМИ: Выживший охранник не узнал в Мазурке «караванского стрелка»

Как сообщает ТСН, человек, которому известны показания единственного охранника, выжившего после стрельбы в "Караване", рассказал программе "Украинский сенсации" на канале 1 +1 ранее неизвестные факты.

Мужчина, имя которого журналисты держат в тайне, говорит, что Феденкова вызвали на опознание. Однако ему показали только фото трупа из морга, а не труп Мазурка. И на этих фото Феденков якобы стрелка не узнал.

"Нет, он его не узнал... Когда ему показали фотографии, он сказал следователю, что это не тот человек, который в него стрелял", - сказал источник и добавил, что Феденков уверен в этом на 100%, и сказал об этом следователю, но протокола не было.

Эта беседа с информатором была записана уже после похорон Мазурка. За несколько дней до этого, когда тело "караванского стрелка" было еще в морге, газеты уже сообщили, что Феденков его узнал. Женщина, которая открыла журналистам дверь квартиры Феденковых, возмущалась.

"А кто же сегодня написал неправду, что он уже узнал, что это точно Мазурок?" - спрашивала женщина и рассказывала, что главному свидетелю даже за неделю не показали тела Мазурка, однако уже сообщили, что он сделал свое, выгодное следствию, дело.

Журналистам удалось увидеть и самого Павла. Он получил два тяжелых ранения - в шею и легкие, пули прошли насквозь. Однако он уже ходит. Общаться отказался. Так почему же милиция так и не показала найденное в парке тело главному свидетелю трагедии? Этот вопрос журналисты задали министру внутренних дел Виталию Захарченко. Но тот только отмахнулся и, ничего не сказав, ушел. Одновременно из окружения, сопровождавшего Захарченко, донеслось: "Совесть бы имели такие вопросы задавать!".