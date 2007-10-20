Водители провели акцию протеста против милицейского произвола

В субботу в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге состоялись акции протеста автомобилистов против милицейского произвола, сообщает "Эхо Москвы". Пикеты и автопробеги были устроены в поддержку недавно избитого в милиции правозащитника-автомобилиста из Екатеринбурга Кирилла Форманчука, также известного как "Медвед".

Напомним, что Форманчук "прославился" тем, что заперся в своей машине на шесть часов, отказываясь отдать остановившим его гаишникам табличку с надписью "медвед". После на него составили протокол в местном РУВД, однако мировой суд признал его невиновным.

Вскоре Форманчук начал борьбу за права автомобилистов, написав более 50 жалоб на действия сотрудников ГАИ. В начале октября нынешнего года он обратился в ГАИ, чтобы поставить на учет свой новый автомобиль, однако как уклонист был доставлен в военкомат. Сообщалось, что Форманчук якобы устроил драку с военкомом, а после был отправлен в Чкаловское РУВД, где его якобы несколько часов избивали.

В настоящее время он в тяжелом состоянии находится в 40 горбольнице Екатеринбурга.

В субботу по итогам митинга в Екатеринбурге автомобилисты собрали более 300 подписей под обращением в Генпрокуратуру с требованием разобраться в ситуации с Форманчуком. В свою очередь жители Петербурга решили направить письмо президенту России с просьбой взять под личный контроль расследование обстоятельств этого дела.

Обе акции прошли без эксцессов. Несмотря на то, что мероприятия не были санкционированы, никто из организаторов акций протеста задержан не был.

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