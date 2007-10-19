Чета Ющенко примет участие в открытии 37-й ”Молодости”

В субботу, 20 октября, в 17.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в церемонии открытия XXXVII Киевского Международного кинофестиваля «Молодость».

Как сообщает официальное представительство главы государства, планируется, что Президент Украины В.ЮЩЕНКО вместе с Екатериной ЮЩЕНКО встретятся с организаторами и почетными гостями кинофестиваля. Также во время церемонии открытия в Национальном дворце «Украина» В.ЮЩЕНКО выступит перед собравшимися с приветственным словом и вручит почетный приз кинофестиваля за вклад в мировое киноискусство – статуэтку «Скифский олень».