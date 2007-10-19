Завтра разрушенный взрывом газа дом демонтируют

Завтра, 20 октября, строители начнут демонтаж разрушенного в результате взрыва бытового газа жилого дома в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил председатель Государственной комиссии по техногенной экологической безопасности, вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

По его словам, демонтаж будет осуществляться с участием 80 спасателей Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Отвечая на вопрос журналистов, А.КЛЮЕВ не уточнил конкретные сроки завершения демонтажа, поскольку по его словам, этот процесс опасен.

А.КЛЮЕВ сообщил, что во время проведения этих работ дом будет окружен спецподразделениями милиции.