Мэр Макеевки не будет подстраиваться под интересы Донецка

Мэр Макеевки Александр МАЛЬЦЕВ заявляет, что "не будет подстраиваться" под территориальные интересы Донецка. Об этом он сказал на брифинге, сообщили в пресс-службе Макеевского горсовета.

Комментируя по просьбе журналистов слухи о вероятном присоединении части Червоногвардейского района Макеевки к Донецку, А. МАЛЬЦЕВ сказал, что "согласия на это никогда не даст".

"Что касается того, присоединять или не присоединять часть Макеевки к Донецку, то как городской голова, как макеевчанин, я на это согласия никогда не дам. И уверен, что мою позицию поддержат и депутаты горсовета", - подчеркнул А.МАЛЬЦЕВ.

При этом он твердо указал, что "полумиллионный город, который имеет свою историю, не будет подстраиваться под интересы другого города".

Одновременно А. МАЛЬЦЕВ подтвердил, что на его имя поступило два письма – "за подписью областного управления архитектуры и за подписью Донецкого городского головы".

"Тем не менее, ни в одном из них не стояло вопроса о присоединении или неприсоединении Червоногрвардейского района к Донецку, в них говорилось исключительно о предоставлении данных для разработки Генплана относительно того, что находится на территории района, который граничит с Донецком, какая там инфраструктура. Это все чисто технические вопрос", - пояснил мэр Макеевки.

Однако он еще раз подчеркнул, что в случае, если вопрос о передаче района в подчинение Донецка все же возникнет, он будет категорически против.

"Я на это не пойду никогда и никому не дам "дерибанить" город. По крайней мере, пока я остаюсь городским головой", - заключил А.МАЛЬЦЕВ.