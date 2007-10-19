Кабмин решил, что делать с экологией в ближайшие 13 лет

Кабинет министров одобрил Концепцию национальной экологической политики Украины на период до 2020 года.

Как сообщается на Правительственном портале, соответствующее распоряжение №880-р принято на заседании Кабмина 17 октября.

Цель реализации национальной экологической политики заключается в стабилизации и улучшении экологического состояния территории государства путем утверждения национальной экологической политики как интегрированного фактора социально-экономического развития Украины для обеспечения перехода к устойчивому развитию экономики и внедрения экологически сбалансированной системы природопользования.

Среди основных задач национальной экологической политики, в частности - оптимизация структуры энергетического сектора экономики на основе использования энергетических источников с низким уровнем выбросов углерода, в том числе наращивание объемов использования возобновляемых и нетрадиционных источников энергии; развитие экологически безопасных видов транспорта; оптимизация дорожного движения на территории больших городов, дальнейшее развитие общественного электротранспорта; стимулирование использования альтернативных видов топлива; развитие альтернативной энергетики.

Согласно документу, реализация концепции даст возможность: стабилизировать и улучшить состояние окружающей природной среды до уровня, безопасного для жизнедеятельности населения; устранить прямую связь между экономическим ростом и ухудшением состояния окружающей природной среды; внедрить систему экологически сбалансированного использования природных ресурсов; создать разветвленную экосистему и прекратить потери биомногообразия; внедрить действенную систему информирования населения по вопросам охраны и сохранения окружающей природной среды, экологической политики и устойчивого развития.