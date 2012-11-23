Янукович и Азаров поздравили Интерфакс-Украина с 20-летием

Президент Украины Виктор Янукович встретился с председателем правления международной информационной группы "Интерфакс" Михаилом Комиссаром и генеральным директором информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александром Мартыненко в связи с 20-летием деятельности агентства, сообщает пресс-служба главы государства.

"Наше сотрудничество с "Интерфаксом" основано, прежде всего, на взаимном доверии, потому что это основа любых отношений", - сказал глава государства.

В.Янукович также отметил авторитетность и компетентность информагентства.

"За это время вам удалось сделать значительный вклад в развитие независимых СМИ в Украине, в формирование профессиональной журналистики на принципах достоверности, объективности и оперативности".

Премьер-министр Николай Азаров также поздравил коллектив информационного агентства «Интерфакс-Украина» с 20-летием основания.

Глава Правительства отметил, что «Интерфакс-Украина» - это ведущее информационное агентство, которое объективно освещает события, которые происходят в Украине и за рубежом.

Николай Азаров вручил лучшим работникам агентства правительственные награды.

Колектив информационного агенства УНИАН также поздравляет своих коллег с ювилеем.