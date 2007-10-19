Что стоит за сменой руководителя Укртатнафты

Вице-президент "Центра энергетических исследований" Вячеслав БУТКО не исключает, что восстановленный по решению суда в должности председателя правления ЗАО «Укртатнафта» Павел ОВЧАРЕНКО представляет интересы татарских акционеров компании.

Такое мнение эксперт выразил в интервью корреспонденту УНИАН.

По его словам, П.ОВЧАРЕНКО неоднократно связывался экспертами и прессой с татарскими акционерами ЗАО «Укртатнафта».

"Не исключено, что он был выведен в резерв на время, в период, когда татарская сторона утрясала свои проблемы с украинской стороной, как фактор, раздражающий последнюю. Сейчас, когда скандал вокруг Укртатнафты улегся, логично, что татары вернули ОВЧАРЕНКО", - сказал В.БУТКО.

Также он отметил, что возвращение П.ОВЧАРЕНКО на Укртатнафту может быть объяснено, исходя из того, что он долго работал с бизнесменом Александром ЯРОСЛАВСКИМ. «Как известно, последний, до того как оставить большой бизнес, успешно представлял в Украине интересы ряда российских компаний. Весьма вероятно, что ОВЧАРЕНКО решил пойти по тому же пути и сейчас – представляет интересы татарских акционеров Укртатнафты, – добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Сумской апелляционный суд 29 августа своим определением восстановил П.ОВЧАРЕНКО в должности председателя Правления ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.). 26 сентября 2007 года Крюковский райсуд Кременчуга, в который дело было направлено в 2005 году в ходе апелляционного обжалования, вынес дополнительное решение, определяющее порядок восстановления П.ОВЧАРЕНКО в должности предправления.

Судебный процесс о восстановлении П.ОВЧАРЕНКО в должности был начат в октябре 2004 года.

9 ноября 2004 г. Автозаводским районным судом Кременчуга было вынесено решение о восстановлении П.ОВЧАРЕНКО в должности.

В феврале 2005 года это решение подтвердил Апелляционный суд Полтавской области.

В дальнейшем Укртатнафта неоднократно оспаривала решения судов, и в конечном итоге дело попало в Верховный суд, который в соответствии с законом передал дело Сумскому апелляционному суду.

П.ОВЧАРЕНКО был уволен с должности председателя Правления Укртатнафты в сентябре 2004 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» на уровне акционерного капитала возобновила государственный контроль над ЗАО «Укртатнафта». На сегодняшний день на балансе компании находится 61,346% акций Укртатнафты».

Украинская сторона в течение нескольких лет оспаривала правомерность передачи компаниям SeaGroup International (США) и Amruz Trading (Швейцария) 18,3% акций Укртатнафты".

ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами Президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

61,346% акций Укртатнафты» принадлежит государству и переданы в уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины», 28% - Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (в октябре 2006 года переданы в доверительное управление ОАО "Татнефть"), 8,6% - компании «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акций владеет ООО «Корсан», аффилированное с группой «Приват».