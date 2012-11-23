Автобус с украинцами попал в ДТП в Таиланде: 20 пострадавших

По сообщению Посольства Украины в Королевстве Таиланд, 23 ноября в результате ДТП с туристическим автобусом, которое произошло в провинции Канчанабури, 20 украинцев получили травмы разной степени тяжести.

Все пострадавшие были доставлены в местные больницы для предоставления медицинской помощи, сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Посольство Украины в Таиланде обеспечивает соответствующее консульское сопровождение.

Дело находится на особом контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины и Посольства Украины в Королевстве Таиланд.