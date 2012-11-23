Официальный курс валют на 23 ноября

Нацбанк установил официальный курс гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 23 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 22 ноября – 799.3000) 100 EUR – 1030.5375 (на 22 ноября – 1023.5037) 10 RUR – 2.5658 (на 22 ноября – 2.5438) Все курсы валют на 23 ноября

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