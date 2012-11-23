Официальный курс валют на 23 ноября
04:00, 23 ноября 2012Общество
1170 0
Нацбанк установил официальный курс гривни.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 23 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 22 ноября – 799.3000)
100 EUR – 1030.5375 (на 22 ноября – 1023.5037)
10 RUR – 2.5658 (на 22 ноября – 2.5438)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter