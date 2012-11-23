В Кременчуге родился ребенок весом 6 кг
01:24, 23 ноября 2012Общество
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В Полтавской области в родильном отделении Второй городской больницы Кременчуга 26-летняя местная жительница родила мальчика весом 6 кг.
Как сообщил корреспонденту УНИАН врач отделения Игорь Семенов, «рост младенца — 56 см, вес - 6 кг. Мамочка родила сама. Родила как положено на 40-й неделе. Это были семейные роды. Папа присутствовал на родах».
Он также сообщил, что за последние 10 лет в отделении не припомнят рождения такого большого ребенка.
И.Семенов говорит, что женщина уже имеет двух сыновей. Первый родился весом 4,4 кг, а второй — 4,7 кг.
«Состояние роженицы и ее сына — хорошее», - сказал врач.
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