В Кременчуге родился ребенок весом 6 кг

Как сообщил корреспонденту УНИАН врач отделения Игорь Семенов, «рост младенца — 56 см, вес - 6 кг. Мамочка родила сама. Родила как положено на 40-й неделе. Это были семейные роды. Папа присутствовал на родах».

Он также сообщил, что за последние 10 лет в отделении не припомнят рождения такого большого ребенка.

И.Семенов говорит, что женщина уже имеет двух сыновей. Первый родился весом 4,4 кг, а второй — 4,7 кг.

«Состояние роженицы и ее сына — хорошее», - сказал врач.