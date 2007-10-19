Ющенко наблюдал, как Кабмин с американцами делят черноморскую нефть

Президент Украины Виктор Ющенко принял участие в церемонии подписания соглашения между Государством Украина и компанией «Венко Интернешнл Лимитед» (США) о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря. Об этом сообщает официальное Интернет-представительство Президента Украины.

С украинской стороны документ подписал вице-премьер-министр по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Клюев, со стороны инвестора – глава правления, президент «Венко Интернешнл Лимитед» Джин Ван Дайк.

На встрече, которая предшествовала церемонии подписания, Глава государства высоко оценил факт подписания соглашения между правительством Украины и компанией, отметив комплексное значение настоящего документа в контексте укрепления энергетической безопасности нашего государства. По мнению Президента, речь идет также о хорошем стимуле для масштабной активизации работы по исследованию украинского участка континентального шельфа Черного моря.

«Это стратегический для Украины проект, и это уникально хороший прецедент для формирования, прежде всего, основ национальной энергетической стратегии, и с другой стороны – сотрудничества с ведущими международными инвесторами», сказал В. Ющенко.

Реальными делами Украина подтверждает свою принципиальную роль в укреплении единственного европейского энергетического пространства и удостоверяет готовность к широкому мировому сотрудничеству в этой сфере, также отметил Президент.

Глава государства поблагодарил всех, кто причастен к приглашению в Украину надежных мировых инвесторов.

Справка. Первый открытый конкурс по реализации большого проекта на право заключения соглашения о разделе углеводородов, какие будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, прошел в марте 2006 года. В конкурсе приняли участие 17 компаний из семи стран мира.

От заключенного на тридцать лет соглашения Украина ожидает инвестиций более чем на 15 млрд. долларов США для геологического изучения и добычи углеводородов, а также добычи свыше 200 миллионов т углеводородов. Планируется, что реализация проекта обеспечит свыше 200 млрд. грн. дополнительных поступлений в бюджет и создание нескольких тысяч новых рабочих мест.

Ресурсы месторождения, которое является предметом соглашения, оцениваются в 10,8 млрд.м3. Участок площадью 12,96 тис.км2 размещена в экономической зоне Украины на расстоянии 13 км. от береговой линии Керченского полуострова.

Успешная реализация проекта на Прикерченский участку недр может сформировать реальный альтернативный источник импортным поставкам нефти и газа в Украину, способствовать энергетической независимости государства.

Компания «Венко Интернешнл Лимитед» частная американская геолого-разведывательная компания, которая специализируется на ведении программ разведки залежей углеводородов на глубоководном морском шельфе.