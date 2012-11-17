Завтра в Украине - от 7° мороза до 12° тепла

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на юге Крыма 3-8° тепла, в Карпатах 5-7° мороза; днем в Украине 1-6° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье, юге Одесской области и в Крыму 7-12°.

В Киеве и области существенные осадки не ожидаются, местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла. По г. Киеву температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.