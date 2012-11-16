Похитителям Лексуса, который принадлежал динамовцу, дали три года

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Печерского района Киева, следствием было установлено, что автомобиль «Лексус LX-570» стоимостью более 1 млн грн был похищен в 2009 году тремя киевлянами, один из которых поддерживал дружеские отношения с семьей спортсмена.

Этот человек и пригласил в ресторан родственника футболиста, заранее зная, что тот приедет на автомобиле спортсмена. Машину похитили с парковочной площадки ресторана, открыв дверь с помощью прибора для разблокирования сигнализации и доступа к компьютерной системе транспортного средства. Через несколько дней за денежное вознаграждение в 45 тысяч долларов преступники вернули автомобиль.

В свою очередь, знакомый футболиста, который пригласил в ресторан родственника, сообщил о местонахождении автомобиля и получил от соучастников преступления обещанные 3 тыс. долларов.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством).