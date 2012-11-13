Глава Антирейдерского союза заявляет о давлении со стороны правоохранителей

07:37, 13 ноября 2012
Общество
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Глава Антирейдерского союза Андрей Семидидько заявляет о давлении силовых структур после того, как он решил поддержать акционеров компании “Житомирские ласощи”.

Представитель компании «Дельта Кэпитал С.А.» Олег Коляда, директор Антирейдерского союза Андрей Семидидько, акционер ЗАО «Житомирські ласощі» Ольга Кропивницкая и юрист Наталья Мельник на пресс-конференции: «Судьи и их решения в схеме захвата ЗАО «Житомирські ласощі», 12 ноября 2012 г.

Об этом А.Семидидько сообщил на пресс-конференции в УНИАН

“Спустя неделю (после проведения пресс-конференции в УНИАН 23 октября) в отношении меня Генеральная прокуратора отменила постановление о закрытии уголовного дела”, - сообщил А.Семидидько. По его словам, уголовное дело было открыто в 2010 году, когда он не явился по требованию суда на эфир 5 канала, чтобы зачитать решение суда о непричастности Портнова Андрея, начальника департамента по вопросам судоустройства в Украине и советника Президента Виктора Януковича, к рейдерству.

А.Семидидько также отметил, что в отношении адвокатов, защищающих имущество компании “Житомирские ласощи”, предпринимаются методы психологического давления путем подачи судебных исков о защите чести и деловой репутации.

“В отношении Юрия Лещинского (бывшего акционера ЗАО “Житомирские ласощи”, проживающего на территории США) было возбуждено уголовное дело, в отношении адвоката Алексеевой и Олега Коляды рассматривается в суде иск о взыскании 1 млн грн в качестве морального ущерба Игорю Бойко и другим сотрудникам и лицам, имеющим отношение к “Житомирским ласощам”, - заявил глава Антирейдерского союза.

Напомним, представители Delta Capital SA, бывшего мажоритарного акционера ЗАО “Житомирские ласощи” (95,7% акций), считают, что в ноябре 2010 года произошел рейдерский захват, когда их компанию не допустили на собрание акционеров, в ходе которого было принято решение о слиянии ЗАО «Житомирские ласощи» и компании «Будстайл XXI».

По информации компании-истца, основанием для недопущения ее к участию в общем собрании стало постановление Окружного административного суда Киева, которым Delta Capital SA была исключена из реестра акционеров ЗАО «Житомирские ласощи», а также был отменен ряд эмиссий акций кондитерской фабрики. Нынешнее руководство фабрики отрицает наличие рейдерской схемы.

Справка УНИАН. Антирейдерский союз предпринимателей Украины создан в 2005 году владельцами предприятий, подвергшихся рейдерской атаке. Деятельность союза нацелена на борьбу с рейдерством, защиту интересов и собственности своих членов. Союз работает над созданием и ведением информационной базы судей, принимающих неправомерные решения, а также юридических и физических лиц, участвующих в рейдерских атаках. С начала своей деятельности союз зафиксировал около 800 случаев использования схем незаконного поглощения и захвата предприятий в Украине.

Кроме того, Антирейдерский союз инициировал создание в 2007 году Межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий при Кабинете Министров Украины.

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