Официальный курс валют на 13 ноября
04:00, 13 ноября 2012Общество
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Нацбанк установил официальный курс гривни к мировым валютам.
Нацбанк установил официальный курс гривни
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 13 ноября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD – 799.3000 (на 12 ноября – 799.3000)
100 EUR – 1017.9086 (на 12 ноября – 1014.6314)
10 RUR – 2.5290 (на 12 ноября – 2.5378)
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