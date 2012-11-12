Грузчик «Борисполя» украл крупную сумму из чемодана пассажира

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в Киевской области, в дежурную часть линейного отдела милиции аэропорта «Борисполь» поступила информация от коллег из Минска о том, что гражданин Украины, который прибыл самолетом в Беларусь, обнаружил недостачу в размере 1300 долларов США и 500 евро в своем чемодане.

По словам пострадавшего, перед трапом самолета в аэропорту «Борисполь» к нему подошел работник аэропорта и забрал сумку в багажный отсек, объясняя это тем, что в самолетах такого типа чемодан пассажира не может провозиться в виде ручной клади.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали грузчика, который подозревается в совершении преступления. Он сказал, что взял лишь часть денег, чтобы не было так заметно.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).