За кражу багажа в «Борисполе» за последние полгода уволили 170 грузчиков

"Если бы хоть одного человека привлекли к уголовной ответственности, это явление было бы искоренено надолго. Но это уже вопрос к правоохранителям", - сказал в интервью "Сегодня" Антон Волов.

По его словам, за последние полгода в аэропорту уволили 170 грузчиков, которых подозревали в причастности к кражам.

"Мы знаем их схемы, но у нас нет рычагов влияния на воров, кроме увольнения. Камеры стоят везде, но любую технику можно обмануть", - отметил гендиректор.