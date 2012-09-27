За кражу багажа в «Борисполе» за последние полгода уволили 170 грузчиков

08:27, 27 сентября 2012
Общество
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По словам гендиректора аэропорта, иных рычагов влияния на воров, кроме увольнения, нет.

За кражи багажа поплатились 170 грузчиков

"Если бы хоть одного человека привлекли к уголовной ответственности, это явление было бы искоренено надолго. Но это уже вопрос к правоохранителям", - сказал в интервью "Сегодня" Антон Волов.

По его словам, за последние полгода в аэропорту уволили 170 грузчиков, которых подозревали в причастности к кражам.

"Мы знаем их схемы, но у нас нет рычагов влияния на воров, кроме увольнения. Камеры стоят везде, но любую технику можно обмануть", - отметил гендиректор.

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