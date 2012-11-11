В Донецкой области у мужчины изъяли арсенал стрелкового оружия

17:27, 11 ноября 2012
Общество
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В Донецкой области у мужчины изъяли автоматы, пистолеты, пулеметы, винтовки и револьверы.

2 пистолета ТТ,

В Донецкой области задержан 41-летний гражданин, у которого изъят арсенал стрелкового оружия.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, в доме, где временно проживал задержанный, милиция, в частности, изъяла: автомат Калашникова, два пистолета ТТ, пистолет-пулемет Шпагина, два пистолета “Маузер”, две винтовки Мосина и четыре револьвера.

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