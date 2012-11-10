СБУ поймала хакера, сбывавшего на рынке программы для взлома сетей Wi-Fi

Об этом сообщали сегодня УНИАН в пресс-подразделении ведомства.

Как уточнили в УСБУ, злоумышленник реализовывал диски с программами для взлома паролей и несанкционированного подключения к закрытым Wi-Fi сетям. Торговца задержали с поличным - при продаже очередного диска с вредоносным программным обеспечением.

При обыске торгового павильона оперативники обнаружили и изъяли почти 600 подготовленных к сбыту дисков с таким же программным обеспечением.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) УК Украины.