Поврежденный взрывом харьковский дом почти восстановили

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, сегодня строители заканчивают восстановление последнего, технического, этажа дома.

Генеральный директор строительной компании «Стальконструкция», которая проводит работы, Сергей Евель отметил, что сейчас рабочие также восстанавливают внутренние стены здания и меняют коммуникации. Их реконструкцию планируют провести до начала холодов. Также до этого времени хотят застеклить окна и балконы.

По словам первого заместителя Харьковского городского головы Андрея Парамонова, на сегодняшний день строители опережают график работ. Работы проводятся ежедневно, несмотря на то, что город ожидает средства, которые пообещало выделить на восстановительные работы правительство.

В пресс-службе горсоветы отметили, что у дома продолжают дежурить работники муниципальной охраны и территориального центра Коминтерновского района. По словам соцработников, если раньше жители обращались преимущественно с вопросами бытового характера, то сейчас их интересуют сроки строительства.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в Харькове в девятиэтажном доме на ул. Петра Слинько, в квартире на третьем этаже произошел взрыв, по предварительным данным, бытового газа. В результате взрыва пострадало пять человек. Из дома были эвакуированы почти 50 человек.

По данным горсовета, на сегодняшний день все жители поврежденного дома получили материальную помощь в размере 1 тыс. грн на каждого члена семьи. На это время 20 семей (64 чел.) из поврежденного взрывом дома по ул. Слинько, 2б, расселили в три гостиницы и общежитие КП «Харковгорлифт».

5 сентября на заседании областной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций по аварии в доме по ул. Слинько, 2б, присвоили статус чрезвычайного происшествия регионального масштаба и обратились в Кабмин за материальной помощью.

Председатель Кабинета министров Украины Николай Азаров во время посещения Харькова пообещал, что правительство профинансирует восстановление поврежденного дома.