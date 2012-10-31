В Киеве продали бутылку самого старого виски в мире

Он был дистиллирован на заводе Mortlach 15 октября 1938 года и налит в бочку из-под хереса, принадлежащую Gordon & MacPhail. В ней виски выдерживался на складе компании в Элгине, пишет Корреспондент.

Владельцы Gordon & MacPhail, семья Уркарт на протяжении трех поколений хранила эту ценную бочку, пока в 2008 году, спустя ровно 70 лет после ее налива, не было принято решение о разливе. Всего из бочки получилось наполнить 54 полноразмерные бутылки емкостью 0,7 л и 162 малые бутылки объёмом 0,2 л, которые представили ценителям виски 11 марта 2010 года в Эдинбургском замке.

Напиток разлили в хрустальные декантеры ручной работы с серебряным стоппером,упакованные в шкатулки из бразильского розового дерева, говорится в сообщении.

Консультант аукционного дома Bonham’s Чарльз МакЛин охарактеризовал виски как "деликатный, свежий, живой и фруктовый с необычной дымностью и восковыми оттенками".

Сегодня бутылка виски Mortlach 70yo стоимостью 129 тыс. грн нашла своего владельца в Украине. Еще одну бутылку в компании планируют продать в Донецке.