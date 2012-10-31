Преступники подделывали польские паспорта и продавали украинцам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Пограничной службы Польши.

"Задержан польский гражданин – 41-летний житель гмины Опатув – входил в состав преступной группы, которой руководила гражданка Украины и которую задержали в ноябре прошлого года во время попытки пересечения польско-украинской границы с нарушением действующего законодательства", - сообщили в пресс-службе.

По данным польских следователей, участники преступной группы продавали украинцам польские паспорта за 3-3,5 тысяч евро.

Польские правоохранительные органы, расследуя это дело, выдвинули обвинение 15 гражданам Польши и 2 украинцам.

"В отношении 12 человек прокуратура уже направила акт обвинения в суд", - сообщили в пресс-службе.

Преступники действовали в Свентокжиском воеводстве на юго-востоке Польши.