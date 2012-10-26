Межбанк открылся падением доллара и евро

В пятницу, 26 октября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,1590/8,1670 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2593/97, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5530/10,5625. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,2934/36 (четверг — 1,2997/99).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9930/8,0500.